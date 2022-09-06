Гравець розвернувся та забив у власні ворота – відео шокуючого епізоду, який призвів до скандалу в Бразилії
В чемпіонаті Бразилії часом відбуваються досить дивні випадки. У місцевій Серії B поєдинок за участі команди Атлетіко Амазоненсе.
Під час гри між Атлетіко Амазоненсе та Суд Амеріка трапився дивний епізод: на 89 хвилині Хуліо Кампос розвернувся та пробив по власних воротах, навмисно перекинувши голкіпера.
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Хавбек вже був під підозрою через дивну реакцію на поразку від Лібраде (3:4), а тепер сам забив у власні ворота. Кампоса зараз підозрюють у ставках на кількість голів у матчі.
Атлетіко Амазоненсе вже зробив заяву щодо цього, розпрощавшись як з Кампосом, так і з воротарем Луїсом Антоніо. "Атлетіко Амазоненсе повідомляє громадськість, що ми не згодні з неспортивним ставленням та відкриємо внутрішню процедуру, щоб з’ясувати факти гри з Суд Амерікою щодо причетних осіб. Ми виступаємо за чисту та відповідальну гру, ми не приймемо нічого, що суперечить їй".
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