Під час гри між Атлетіко Амазоненсе та Суд Амеріка трапився дивний епізод: на 89 хвилині Хуліо Кампос розвернувся та пробив по власних воротах, навмисно перекинувши голкіпера.

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Хавбек вже був під підозрою через дивну реакцію на поразку від Лібраде (3:4), а тепер сам забив у власні ворота. Кампоса зараз підозрюють у ставках на кількість голів у матчі.

Атлетіко Амазоненсе вже зробив заяву щодо цього, розпрощавшись як з Кампосом, так і з воротарем Луїсом Антоніо. "Атлетіко Амазоненсе повідомляє громадськість, що ми не згодні з неспортивним ставленням та відкриємо внутрішню процедуру, щоб з’ясувати факти гри з Суд Амерікою щодо причетних осіб. Ми виступаємо за чисту та відповідальну гру, ми не приймемо нічого, що суперечить їй".

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