Епізод неконтрольованої злості трапився у поєдинку МЛС між Нью-Йорк Ред Буллз та Філадельфією (0:2).

"Бики" поступились Філадельфії у 33-му турі. Гравці команди, що програвала, були розчаровані, але найбільше емоції вирували у Дрю Єрвуда.

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У доданий арбітром час 22-річний хавбек потужно вибив м'яча на трибуни після зафіксованого порушення правил. Сфера влетіла у кількох людей. Єрвуд одразу ж усвідомив свою помилку і поліз просити вибачення, проте вболівальники навіть не думали його слухати.

На додачу до цього Дрю побачив перед собою червону картку від головного арбітра поєдинку.

Dru Yearwood was sent off after he kicked a ball in the stands and injured a couple of fans. He was turned away from consoling them after he jumped into the stands. pic.twitter.com/NC0kf7eesk — ESPN FC (@ESPNFC) September 4, 2022

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