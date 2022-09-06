Хавбек МЛС зі злості вгатив м'яча у людей на трибунах – арбітр і вболівальники не пробачили
Епізод неконтрольованої злості трапився у поєдинку МЛС між Нью-Йорк Ред Буллз та Філадельфією (0:2).
"Бики" поступились Філадельфії у 33-му турі. Гравці команди, що програвала, були розчаровані, але найбільше емоції вирували у Дрю Єрвуда.
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У доданий арбітром час 22-річний хавбек потужно вибив м'яча на трибуни після зафіксованого порушення правил. Сфера влетіла у кількох людей. Єрвуд одразу ж усвідомив свою помилку і поліз просити вибачення, проте вболівальники навіть не думали його слухати.
На додачу до цього Дрю побачив перед собою червону картку від головного арбітра поєдинку.
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