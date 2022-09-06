В чемпионате Бразилии иногда происходят довольно странные случаи. В местной Серии B поединок с участием команды Атлетико Амазоненсе.

Во время игры между Атлетико Амазоненсе и Суд Америка произошел странный эпизод: на 89-й минуте Хулио Кампос развернулся и пробил по собственным воротам, намеренно перекинув голкипера.

Хавбек МЛС со злости выбил мяч в людей на трибунах – арбитр и болельщики не простили

Хавбек уже был под подозрением из-за странной реакции на поражение от Либраде (3:4), а теперь сам забил в свои ворота. Кампоса сейчас подозревают в ставках на количество голов в матче.

Атлетико Амазоненсе уже сделал заявление по этому поводу, попрощавшись как с Кампосом, так и с вратарем Луисом Антонио. "Атлетико Амазоненсе сообщает общественность, что мы не согласны с неспортивным отношением и откроем внутреннюю процедуру, чтобы выяснить факты игры с Суд Америкой по поводу причастных лиц. Мы выступаем за чистую и ответственную игру, мы не примем ничего, что противоречит ей".

"Не всі дивляться лише на зарплату": Тоні Кроос – про секрет успіху Роналду, сумнівну силу АПЛ та Суперлігу