Сухановим предметно цікавиться неназваний європейський клуб, який є учасником єврокубків, повідомляє Sportarena.

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Зазначається, що трансфер може відбутись вже взимку, проте жодної конкретики не розкривають. Telegram-канал Insidepasichnyk повідомляє, що йдеться про інтерес з боку Спартака Трнави. Transfermarkt оцінює гравця в 200 тисяч євро.

До слова, Суханов виступає на позиції правого захисника, провів за Оболонь в цьому сезоні 18 матчів, в яких відзначився 4 голами.

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