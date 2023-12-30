Игрок Оболони заинтересовал участника еврокубков, – СМИ
Защитник Оболони Сергей Суханов может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.
Сухановым предметно интересуется неназванный европейский клуб, который является участником еврокубков, сообщает Sportarena.
"Они много врали": украинский чемпион МЛС – о скандальном трансфере из Европы
Отмечается, что трансфер может состояться уже зимой, однако никакой конкретики не раскрывают. Telegram-канал Insidepasichnyk сообщает, что речь идет об интересе со стороны Спартака Трнавы. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.
К слову, Суханов выступает на позиции правого защитника, провел за Оболонь в этом сезоне 18 матчей, в которых отметился 4 голами.
Вулверхэмптон эффектно разбил Эвертон – Миколенко приложился к 3 мячам в матче АПЛ, украинец забил победный гол