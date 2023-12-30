Сухановым предметно интересуется неназванный европейский клуб, который является участником еврокубков, сообщает Sportarena.

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Отмечается, что трансфер может состояться уже зимой, однако никакой конкретики не раскрывают. Telegram-канал Insidepasichnyk сообщает, что речь идет об интересе со стороны Спартака Трнавы. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

К слову, Суханов выступает на позиции правого защитника, провел за Оболонь в этом сезоне 18 матчей, в которых отметился 4 голами.

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