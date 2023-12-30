"Була складна ситуація, але не хочеться згадувати. Зараз я небагато спілкуюся з Осієком, але у мене тут залишилися друзі, з якими можу поспілкуватися та запитати, як у клубі справи.

Чеберко пообіцяв навчити президента Коламбус Крю української: "У нього бабуся та дідусь з Дніпропетровської області"

Але є люди, з якими не хочу спілкуватися більше, тому що вони набрехали багато про мене. Якщо вони вважають, що зробили все коректно, хай так і буде. Можливо, ще не настав час, щоб я розповів. Бо те, як вони подали інформацію. Це не було так насправді", – цитує Чеберка видання Трибуна.

Нагадаємо, Євген перейшов у Коламбус Крю у липні 2023-го з хорватського Осієка за 1 млн євро і одразу ж завоював з командою чемпіонство. Він став лише другим українцем в історії, який виграв Кубок МЛС – у 2004 році трофей вигравав Дмитро Коваленко у складі ДС Юнайтед.

Чеберко допоміг Коламбус Крю завоювати Кубок МЛС – він став лише другим українцем, якому підкорився цей турнір