"Вони багато набрехали": Чеберко – про перехід з Осієка в Коламбус Крю
Український півзахисник Євген Чеберко розповів деталі переходу в Коламбус Крю з хорватського Осієка.
"Була складна ситуація, але не хочеться згадувати. Зараз я небагато спілкуюся з Осієком, але у мене тут залишилися друзі, з якими можу поспілкуватися та запитати, як у клубі справи.
Чеберко пообіцяв навчити президента Коламбус Крю української: "У нього бабуся та дідусь з Дніпропетровської області"
Але є люди, з якими не хочу спілкуватися більше, тому що вони набрехали багато про мене. Якщо вони вважають, що зробили все коректно, хай так і буде. Можливо, ще не настав час, щоб я розповів. Бо те, як вони подали інформацію. Це не було так насправді", – цитує Чеберка видання Трибуна.
Нагадаємо, Євген перейшов у Коламбус Крю у липні 2023-го з хорватського Осієка за 1 млн євро і одразу ж завоював з командою чемпіонство. Він став лише другим українцем в історії, який виграв Кубок МЛС – у 2004 році трофей вигравав Дмитро Коваленко у складі ДС Юнайтед.
Чеберко допоміг Коламбус Крю завоювати Кубок МЛС – він став лише другим українцем, якому підкорився цей турнір