Чемпіонат Чехії, 3 тур

Пардубіце – Слован Ліберец – 2:1

Голи: Главати, 43, Влчек, 45+1 – Козак, 48

Все вирішили невдалі три хвилини наприкінці першого тайму. Спершу Таловєров невдало зупинив м'яч після удару суперника. Можливо, українець намагався заблокувати, але вийшло дуже погано. М'яч відскочив до Главати, який відкрив рахунок.

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Буквально тут же захисник молодіжної збірної України віддав на партнера, який був під пресингом суперника. Втрата м'яча, вихід віч-на-віч і 0:2. Слован Ліберец у другому таймі зумів лише скоротити відставання, але на більше не спромігся. 1:2.

Ця поразка стала для Слована першою в сезоні. У команди Таловєрова залишилося 6 очок. Пардубіце набрав перші пункти в чемпіонаті.

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