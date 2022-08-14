Слован Либерец неожиданно проиграл Пардубице в третьем туре чемпионата Чехии. Украинец Максим Таловеров провел не очень удачный поединок.

Чемпионат Чехии, 3 тур

Пардубице – Слован Либерец – 2:1

Голы: Главаты, 43, Влчек, 45+1 – Козак, 48

Все решили неудачные три минуты в конце первого тайма. Сначала Таловеров неудачно остановил мяч после удара соперника. Возможно, украинец пытался заблокировать, но получилось очень плохо. Мяч отскочил к Главаты, открывшему счет.

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Буквально тут же защитник молодежной сборной Украины отдал на партнера, находящегося под прессингом соперника. Потеря мяча, выход один на один и 0:2. Слован Либерец во втором тайме сумел лишь сократить отставание, но на большее гостей не хватило. 1:2.

Это поражение стало для Слована первым в сезоне. У команды Таловерова осталось 6 очков. Пардубице набрал первые пункты в чемпионате.

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