В першому турі Серії А 2022/23 Лаціо приймає Болонью на Олімпіко. Старт поєдинку склався не надто вдало для команди Мауріціо Саррі.

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Головним винуватцем цього став воротар Луїш Машиміану, який вийшов на перехоплення і забрав м'яч у руки за межами штрафного майданчика. Арбітр після перегляду відеоповтору показав 23-річному кіперу червону картку. Йшла лише шоста хвилина гри. Це найшвидше вилучення футболіста в дебютному для нього матчі Серії А з сезону 1994/95.

Португалець став гравцем Лаціо в липні цього року, перейшовши з Гранади за 10 мільйонів євро. Матч проти Болоньї став для нього офіційним дебютом у новій команді.