Півзахисник Жирони Іван Мартін влітку може змінити клуб, але залишиться в Ла Лізі.

Команда Довбика та Циганкова може втратити одного з лідерів. Атлетік тривалий час стежить за прогресом Івана Мартіна.

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Як повідомляє El Chiringuito TV, перемовини між півзахисником Жирони та клубом з Більбао вже відбулися. Те, що Атлетік може здобути путівку в Лігу Європи було б перевагою. Утім, це виглядає не логічним, оскільки Жирона є одним з головних претендентів на участь в Лізі чемпіонів у наступному сезоні.

Іван Мартін виступає за "червоно-білих" з 2022 року. Загалом 25-річний іспанець зіграв за Жирону у 74 матчах, забивши сім голів та віддавши сім асистів. Його чинна угода розрахована до 2026 року.

Нагадаємо, що Жирона наразі перебуває на другому місці з 59 очками. Атлетік розташувався на п'ятій сходинці з 50 балами.

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