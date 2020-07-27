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Грасія офіційно очолив Валенсію

20:20 - Читать на русском
Грасія офіційно очолив Валенсію
Хав'єр Грасія / Reuters

Керівництво іспанської Валенсії призначило Хаві Грасію на посаду головного тренера команди.

50-річний фахівець став новим керманичем "кажанів", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Грасія підписав 2-річну угоду з Валенсією. Без роботи він перебував із осені 2019-го, коли був звільнений босами англійського Уотфорда після провального старту чемпіонату. Грасія займе посаду, що була вакантною після відставки Альберта Селадеса. Обов'язки керманича команди в останніх матчах Прімери виконував Воро.

До слова, Хаві Грасія розпочав тренерську кар'єру в іншому місцевому клубі – Вільяреалі, де працював із молоддю. Також він тренував Понтеведру, Кадіс, дубль "Жовтої субмарини", Олімпіакос Волос, Керкіру, Альмерію, Осасуну, Малагу, казанський Рубін.

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Теги
Воро Валенсія Валенсія Іспанія Хав'єр Хав'єр Грасія
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