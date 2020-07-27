Грасия официально возглавил Валенсию

50-летний специалист стал новым тренером "летучих мышей", сообщает официальный сайт клуба.

Валенсия готовит шальную распродажу половины состава – в зоне риска даже капитан

Грасия подписал 2-летний контракт с Валенсией. Без работы он находился с осени 2019-го, когда был уволен боссами английского Уотфорда после провального старта чемпионата. Грасия займет должность, которая была вакантной после отставки Альберта Селадеса. Обязанности наставника команды в последних матчах Примеры исполнял Воро.

К слову, Хави Грасия начал тренерскую карьеру в другом местном клубе – Вильярреале, где работал с молодежью. Также он тренировал Понтеведру, Кадис, дубль "Желтой субмарины", Олимпиакос Волос, Керкиру, Альмерию, Осасуну, Малагу, казанский Рубин.

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