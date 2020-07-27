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Грасия официально возглавил Валенсию

20:25 - Читати українською
Грасия официально возглавил Валенсию
Хавьер Грасия / Reuters

Руководство испанской Валенсии назначило Хави Грасию на должность главного тренера команды.

50-летний специалист стал новым тренером "летучих мышей", сообщает официальный сайт клуба.

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Грасия подписал 2-летний контракт с Валенсией. Без работы он находился с осени 2019-го, когда был уволен боссами английского Уотфорда после провального старта чемпионата. Грасия займет должность, которая была вакантной после отставки Альберта Селадеса. Обязанности наставника команды в последних матчах Примеры исполнял Воро.

К слову, Хави Грасия начал тренерскую карьеру в другом местном клубе – Вильярреале, где работал с молодежью. Также он тренировал Понтеведру, Кадис, дубль "Желтой субмарины", Олимпиакос Волос, Керкиру, Альмерию, Осасуну, Малагу, казанский Рубин.

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Испания Воро Валенсия Валенсия Хавьер Хавьер Грасия
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