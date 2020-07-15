Валенсія готує шалений розпродаж половини складу – у зоні ризику навіть капітан

Невдалий сезон підштовхнув керівництво Валенсії до радикальних рішень.

Власник левантійського клубу Пітер Лім дав наказ своєму помічнику Анілу Мурті провести серйозний літній розпродаж, стверджує Cope.

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Після минулорічного здобуття Кубка Іспанії і кваліфікації в Лігу чемпіонів Валенсія проводить дуже посередній сезон, зберігаючи примарні надії лише на Лігу Європи. Лім був обурений результатами команди і тим, що багато гравців не підтримали рішення керівництва звільнити Марселіно у вересні. Ці дві причини підштовхнули власника "кажанів" до ідеї масової чистки. У зоні ризику Родріго, Коклен, Кондогбія, Мангала, Діакабі, Гамейро, Гедеш, Сіллессен і навіть капітан команди Дані Парехо, який публічно підтримував Марселіно. Валенсія продасть будь-кого з цих гравців, якщо надійде вигідна пропозиція.

Нагадаємо, левантійцям залишилося провести два матчі у поточному сезоні – проти Еспаньйола та Севільї.

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