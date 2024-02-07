Фінансові апетити нападника ПСЖ і збірної Франції Кіліана Мбаппе не можуть потягнути навіть лідери Прем'єр-ліги – Ліверпуль та Арсенал.

Влітку 25-річний нападник, найімовірніше, отримає статус вільного агента. Контракт Мбаппе з ПСЖ добігає кінця, а нову угоду форвард підписувати не збирається. Принаймні, на цей момент.

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Фаворитом на підписання Мбаппе вважається Реал, але жодних офіційних заяв ні Кіліан, ні мадридський клуб поки що не робили. Утім, як з'ясувалося, на форварда збірної Франції претендували й інші клуби.

Можливість підписання Мбаппе розглядали Ліверпуль та Арсенал, але навіть англійські гранди не можуть собі дозволити високу зарплатню Кіліана. Вивчивши фінансові ризики потенційного переходу француза, обидва клуби відмовилися від ідеї запрошення Мбаппе, щоб не порушувати зарплатний баланс, повідомляє Independent.

Цікаво, що навіть Реал не дотягує до вимог Кіліана щодо зарплатні. У ПСЖ нападник заробляє 72 мільйони євро брутто на рік. Щоб підписати угоду з мадридським клубом, француз повинен піти на значні поступки.

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