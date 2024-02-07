Финансовые аппетиты нападающего ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе не могут потянуть даже лидеры Премьер-лиги – Ливерпуль и Арсенал.

Летом 25-летний нападающий, вероятнее всего, получит статус свободного агента. Контракт Мбаппе с ПСЖ подходит к концу, а новое соглашение форвард подписывать не собирается. По крайней мере, на данный момент.

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Фаворитом на подписание Мбаппе считается Реал, но никаких официальных заявлений ни Килиан, ни мадридский клуб пока что не делали. Впрочем, как выяснилось, на форварда сборной Франции претендовали и другие клубы.

Возможность подписания Мбаппе рассматривали Ливерпуль и Арсенал, но даже английские гранды не могут себе позволить высокую зарплату Килиана. Изучив финансовые риски потенциального перехода француза, оба клуба отказались от идеи приглашения Мбаппе, чтобы не нарушать зарплатный баланс, сообщает Independent.

Интересно, что даже Реал не дотягивает до требований Килиана по зарплате. В ПСЖ нападающий зарабатывает 72 миллиона евро брутто в год. Чтобы подписать соглашение с мадридским клубом, француз должен пойти на значительные уступки.

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