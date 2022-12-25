Захисник Інтера Мілан Шкріняр може продовжити кар'єру поруч із Ліонелем Мессі та Кіліаном Мбаппе.

Влітку паризьку команду, імовірно, покине Серхіо Рамос, контракт якого завершується наприкінці сезону. Пріоритетом на заміну 36-річному іспанцю є словацький захисник Інтера Мілан Шкріняр.

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Влітку ПСЖ вже хотів оформити трансфер Шкріняра, але тоді Інтер не відпустив гравця за 60 мільйонів євро. Зараз представники парижан знову ведуть перемовини з футболістом, який налаштований покинути Серію А на правах вільного агента. Його угода з Інтером завершується 30 червня 2023 року і продовжувати її Шкріняр не збирається.

Конкуренцію ПСЖ складе мадридський Реал, який теж налаштований підписати 27-річного центрбека. Втім, саме парижани є фаворитом у боротьбі за гравця, адже пропонують словаку значно вищу зарплатню, повідомляє El Nacional.

Рамос перебрався в ПСЖ у 2021 році на правах вільного агента з Реала. За паризьку команду зіграв 33 матчі, забив 3 голи і став чемпіоном Франції.

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