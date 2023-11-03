Президент Ароси Абало Портас заявив, що його клуб подасть протест на результат матчу 1-го раунду Кубка Іспанії з Гранадою (0:3).

Кубок Іспанії, 1-й раунд

Ароса – Гранада – 0:3

Голи: Кальєхон, 19, Вайссман, 88, Дьєду, 90

Гранада здолала Аросу на виїзді з рахунком 3:0, але, схоже, головний тренер "червоно-білих" Пако Лопес не мав права задіяти в цій зустрічі 24-річного воротаря Адрі Лопеса. Голкіпер був заявлений Гранадою в резервну команду U-23 і не міг грати за першу команду клубу.

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"Я нічого про це не знаю! Адрі грав у кубковому матчі минулого сезону. Ми дотрималися регламенту турніру і випустили на поле 7 професійних гравців. Крім цього я заздалегідь повідомив, що планую випустити Адрі Лопеса в стартовому складі. Нам ніхто не повідомив, що цього не слід було робити", – цитує Marca наставника Гранади.

Президент Ароси Абало Портас уже встиг підтвердити, що його клуб подасть офіційну скаргу на результат програної зустрічі та вимагатиме для суперника технічної поразки. "Делегат сказав мені, що рефері знав про це від самого початку. Ми бачили, як тренери Гранади дуже нервували. Ми хочемо пережити ще один подібний вечір у Кубку, тому оскаржимо результат", – зазначив Портас.

250-та стаття регламенту Кубка Іспанії говорить про те, що якщо перша команда хоче задіяти у своєму складі гравця молодіжної команди, вік футболіста не повинен перевищувати 23 роки.

В аналогічній ситуації на цій же стадії Кубка Іспанії Спортінг Хіхон не став випускати на поле 24-річного воротаря своєї резервної команди Флорентіна Блоха.

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