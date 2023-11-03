Кубок Испании, 1-й раунд

Ароса – Гранада – 0:3

Голы: Кальехон, 19, Вайссман, 88, Дьеду, 90

Гранада одолела Аросу на выезде со счётом 3:0, но, похоже, главный тренер "красно-белых" Пако Лопес не имел права задействовать в этой встрече 24-летнего вратаря Адри Лопеса. Голкипер был заявлен Гранадой в резервную команду U-23 и не мог играть за первую команду клуба.

Хетафе победил со счётом 12:0 – ответ на четыре подряд вылета из Кубка от скромных команд

"Я ничего об этом не знаю! Адри играл в кубковом матче в прошлом сезоне. Мы соблюли регламент турнира и выпустили на поле 7 профессиональных игроков. Помимо этого я заранее сообщил, что планирую выпустить Адри Лопеса в стартовом составе. Нам никто не сообщил, что этого не следовало делать", – цитирует Marca наставника Гранады.

Президент Аросы Абало Портас уже успел подтвердить, что его клуб подаст официальную жалобу на результат проигранной встречи и будет требовать для соперника технического поражения. "Делегат сказал мне, что рефери знал об этом с самого начала. Мы видели, как тренеры Гранады очень нервничали. Мы хотим пережить ещё один подобный вечер в Кубке, поэтому обжалуем результат", – отметил Портас.

250-я статья регламента Кубка Испании гласит о том, что если первая команда хочет задействовать в своём составе игрока молодёжной команды, возраст футболиста не должен превышать 23 года.

В аналогичной ситуации на этой же стадии Кубка Испании Спортинг Хихон не стал задействовать 24-летнего вратаря своей резервной команды Флорентина Блоха.

Цыганков вернулся роскошным пасом, Довбик отдал победный ассист – Жирона вырвала победу на 90+8 Кубка Испании