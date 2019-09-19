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Барселона оголосила про рекордний дохід за підсумками сезону 2018/19

19:12 220 Читать на русском
Барселона оголосила про рекордний дохід за підсумками сезону 2018/19
Барселона оголосила про рекордний дохід за підсумками сезону 2018/19 / ФК Барселона

Іспанська Барселона відрапортувала про свої звитяги за межами футбольних полів у минулому сезоні.

"Блаугранас" презентували фінансові підсумки сезону 2018/19 на офіційному сайті клубу.

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Дохід Барселони склав рекордні 990 млн євро. Це на 76 млн у євровалюті більше за попередній звітний період. При цьому, каталонці в минулому сезоні витратили 973 млн, тому чистий прибуток після сплати всіх податків склав лише 5 млн євро.

Керівництво іспанського гранда поставило за мету в нинішньому сезоні перетнути межу доходу в 1 млрд. Фінансисти Барси прогнозують, що він складе 1,047 млрд у євровалюті. Раніше на Камп Ноу планували досягнути рекордного показника влітку 2021-го.

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Теги
Іспанія футбольні фінанси Барселона Барселона
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