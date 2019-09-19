Барселона оголосила про рекордний дохід за підсумками сезону 2018/19

Іспанська Барселона відрапортувала про свої звитяги за межами футбольних полів у минулому сезоні.

"Блаугранас" презентували фінансові підсумки сезону 2018/19 на офіційному сайті клубу.

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Дохід Барселони склав рекордні 990 млн євро. Це на 76 млн у євровалюті більше за попередній звітний період. При цьому, каталонці в минулому сезоні витратили 973 млн, тому чистий прибуток після сплати всіх податків склав лише 5 млн євро.

Керівництво іспанського гранда поставило за мету в нинішньому сезоні перетнути межу доходу в 1 млрд. Фінансисти Барси прогнозують, що він складе 1,047 млрд у євровалюті. Раніше на Камп Ноу планували досягнути рекордного показника влітку 2021-го.

FC Barcelona presents new record projection of €1 billion in turnover for the 2019/20 season, the leading income in sports worldwide. pic.twitter.com/Rw8TkyXntG — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 19, 2019

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