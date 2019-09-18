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Ето'О "пригрозив" Хаві вбивством, якщо іспанець не очолить Барселону

18 вересня 23:06 330 Читать на русском
Ето'О "пригрозив" Хаві вбивством, якщо іспанець не очолить Барселону
Хаві Ернандес та Самюель Ето'О / Фото ФК Барселона

Колишній форвард Барселони Самюель Ето'О має однозначну думку щодо майбутнього легенди каталонців Хаві Ернандеса.

"Хаві – справжній чортів бос в Катарі, як і в Іспанії. Якщо він колись не очолить Барсу, я його вб'ю!

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Іньєста – найкращий гравець, з яким я тренувався. Люди завжди здивовані, що я вибирав не Роналдінью або Мессі, але час довів, що я правий. Його ніколи не визнавали на рівні Лео або Кріштіану, але Іньєста, як і Хаві, перебували на цьому рівні" – сказав Ето'О в ефірі Cadena SER.

Нагадаємо, Хаві покинув Барселону в 2015-му, провівши за "блаугранас" більше 500 матчів. Зараз 39-річний іспанець очолює катарський Аль-Садд.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Самюель Ето'О Самюель Ето'О Хаві Ернандес Хаві Ернандес
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