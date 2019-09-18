"Це лайно складно назвати тренером Барселони": Вальверде знищують після Борусії – виліт з ЛЧ в обмін на його голову

Один з фаворитів Ліги чемпіонів продовжує розчаровувати жалюгідною грою на виїзді. Привиди Енфілда знову завитали над Каталонією, а ЗМІ та фанати назвали першого винуватця.

Європа більше не боїться Барселони, констатує іспанська преса після невиразного виступу команди Вальверде на Вестфаленштадіон. Якби не фантастична гра Марка-Андре тер Штегена, "блаугранас" повертались би додому з повною торбою голів і дуже засмученими обличчями. Жодної реакції на ліверпульське фіаско, жодних висновків, жодних позитивних змін. Сумна постава каталонського гранда пояснюється, насамперед, неоднозначними рішеннями тренера, який боїться ризикувати на виїзді, обираючи максимально обережну тактику.

Борусія – Барселона: Дортмунд нищить фаворита ЛЧ, та німці і судді вирішують все – чорний вечір капітанів і жах Мессі

Барселона зробила десять кроків назад, бідкається шеф-редактор Mundo Deportivo Санті Нолла. Видання, яке можна назвати неофіційним сайтом чемпіона Іспанії, вже відкрито критикує "кулес" через нестерпний футбол поза межами Кам Ноу. "Вони вибрались живими з дортмундського пекла лише завдяки блискучій реакції тер Штегена. Це була чергова сумна версія команди у Лізі чемпіонів: майже не пробивають по воротах, погано захищаються, зрідка вмикаються на сто відсотків.

Барса втратила іскру та солідність, попри наявність у складі значної кількості висококласних футболістів, які контролюють м'яч без просування вперед. Звісно, біля екрана телевізора все здається набагато простіше, але подивіться, що робила Славія на Сан-Сіро, або Валенсія у Лондоні. Селадес обіграв Челсі на Стемфорд Брідж, бо не боявся ризикувати. Тим часом, "блаугранас" продовжують шукати порятунку в Мессі, хоча аргентинський геній не виходив на поле більше ста днів".

Борусія Д – Барселона – 0:0 – відеоогляд матчу

Ернест Фольч, який очолює другий за популярністю в Каталонії Diario SPORT, називає виїзну нічию з Борусією великим успіхом, адже "Барса має серйозну проблему далеко від дому". Страждання Грізманна та недалекоглядність тренера у випадку з Жуніором Фірпо – найбільш очевидні помилки Вальверде під час планування гри, вважає авторитетний журналіст. "Після побаченого у Дортмунді залишається радіти лише результату. Це дуже небезпечний симптом, коли рахунок на табло – найкраща новина у грі команди. Протягом всього матчу не покидало відчуття, що Барселона пересувається на кінчиках пальців, немовби боїться розлютити свого суперника. Команда не вірила у перемогу та повністю зосередилась на тому, щоб не програти.

Вальверде поберіг Мессі з перших хвилин, довіривши правий фланг атаки юному Ансу Фаті – єдиному гравцеві, який хоча б намагався загострювати, створював своєрідний електричний заряд.

Коли найбільше старається 16-річна дитина, тренер повинен серйозно замислитись, що відбувається з іншими, більш досвідченими виконавцями. Барса була сірою командою з невеликими амбіціями, пожертувавши Грізманном заради оборонних завдань.

А після травми Жорді Альби взагалі довелось імпровізувати: Семеду перемістився на ліву бровку, а Серхіо Роберто зайняв місце португальця. І весь цей час на трибуні перебував Жуніор Фірпо, який чомусь не потрапив у заявку. До чого призвів цей трюк, усім прекрасно відомо – Семеду "привіз" пенальті. Барселона зайвий раз продемонструвала потворне обличчя на виїзді. Ця команда немає нічого спільного зі своєю домашньою версією, ми говоримо про різний рівень", – обурюється журналіст.

Мадридська преса також не відмовила собі у задоволенні розкритикувати прагматичного Вальверде. Представник видання Marca Хайме Рінкон вважає, що надмірне захоплення тренера захисними порядками не дозволяє розкритись Антуану Грізманну, який був придбаний за 120 млн євро: "Француза складно звинувачувати у відсутності бажання. Він завжди перебуває серед лідерів за кілометражем, багато працює на оборону, пропонує себе партнерам на кожній ділянці поля. Але хіба Грізманн був придбаний, щоб виконувати лише чорнову роботу? Його завдання – приносити уболівальникам радість, як це робив свого часу Неймар! Антуан повинен робити різницю, а не бути допоміжною ланкою позаду.

Чому Грізманн опинився на фланзі Жорді Альби, якщо він звик діяти праворуч, зміщуватись до центру та пробивати, наголошую, з робочої лівої. Чому Ансу Фаті змусили виконувати роль правого вінгера, якщо він володіє прекрасним ударом з правої. Лише після того, як 16-річний вундеркінд помінявся місцями з французом, йому вдалось декілька разів продемонструвати власний талант. Остракізм Жуніора Фірпо – окрема тема для розмови, в Дортмунді команду залишили з одним лівим захисником".

Якщо іспанські ЗМІ наразі завуальовано натякають на недоцільності перебування Ернесто Вальверде біля керма Барселони, то прихильники каталонського клубу налаштовані хоч сьогодні лінчувати 55-річного фахівця. Після сумного видовища на Вестфаленштадіон фанати просто забомбили Твіттер образливими повідомленнями на адресу "Мурахи". Його не вважають наставником рівня такої великої команди, а також називають головним винуватцем ганебних поразок у Римі та Ліверпулі. Найбільш радикальні уболівальники готові пожертвувати навіть ще одним провальним сезоном в ЛЧ, аби керівництво нарешті вказало Вальверде на двері.

"Найкраще, що може трапитись з Барселоною – це виліт з Ліги чемпіонів, щоб нетямущого Вальверде нарешті прогнали".

Con Valverde no ganamos la Champions creé que somos un equipo pequeño y se caga cuando juega en Champions — G A L L E G O S (@xxsergio96) September 17, 2019

"Ми не виграємо Лігу чемпіонів з Вальверде. Він вважає нас маленькою командою та обсирається, коли виходить на цей турнір".

"Коли ви (керівництво – прим.ред) хочете зробити щось хороше для команди, чому Вальверде залишається тренером?".

"Геть з моєї Барселони, Вальверде. Ти вже вичерпав себе. Ми нічого не доб'ємося з боязким і неосвіченим тренером".

"Що за чортівня... Це найгірша Барселона за останні роки з вини цього типа".

"Якби у нас був справжній президент, то Вальверде не розпочав би цей сезон".

"Сучий син, Вальверде, геть звідси. Доки ми повинні терпіти команду, яка боїться грати на виїзді, не пробиває по воротах до останньої хвилини, з посередньою обороною, повільним півзахистом та Суаресом, який не збиває 4 роки в гостях... Чергове розчарування.

"Після побаченого у мене немає великих очікувань від Вальверде. Я не буду дивитись матчі Барселони до кінця року, за винятком Ель Класіко".

"Геть з Барселони негайно, негідники".

"З цим тренером (якщо це лайно можна назвати тренером) гравці Барселони виходять на поле як люди, яким не до вподоби власна робота".

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