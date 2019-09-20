Грізманн отримав шалені комісійні від Барселони – перемовини тривали з березня

Журналісти авторитетного іспанського видання отримали доступ до електронного листування, в якому з'ясували, що Барселона вела переговори про трансфер Грізманна ще в березні.

Автори видання El Mundo отримали доступ до електронного листування, з допомогою якого з'ясували, що переговори щодо трансферу Антуана Грізманна тривали з березня, тобто ще тоді, коли клаусула француза становила 200 млн євро.

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Барселона заплатила оточенню футболіста 14 млн євро, які було розбито на 4 частини. Першу отримали сестра і батько форварда, другу – юрист француза Севан Каріан, третю – французький посередник, що допомагав вести переговори щодо Грізманна ще влітку 2018 року, а четвертий транш у розмірі 7 млн євро отримав юрист Барселони – близький друг Антуана.

Пропорції розподілу суми виплат викликали суперечки серед учасників угоди, і французький посередник був виключений з операції, через що опублікував переписку.

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