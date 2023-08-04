"Динамо не так солодко сьогодні було. Хлопці довели своєю грою, що з нами варто рахуватися в цій УПЛ.

Ярмоленко вперше забив після повернення в Динамо – гол став ювілейним

Не хочу коментувати деяких діячів, тут без мату не обійтись. Грати, забити 3 голи, червона картка, 2 пенальті в нашу сторону. Можна сказати, грали в казино, а Динамо якийсь блекджек випав. Хоча б ці моменти. Я придивлявся – у першому таймі на Морозі пенальті, його штовхають – мовчання, нічого, жодного VAR. З цих моментів і складається вся картинка матчу – там зарахуй, там ні.

Але так виходить, що чомусь... Бо бренд Динамо, може десь допомагають. Не хочу перекладати відповідальність за поразку на людей у жовтому. Я хлопцями задоволений. Пишаюсь, що у нас така команда", – сказав Іващенко у післяматчевому коментарі.

Нагадаємо, Динамо після перемоги над Оболонню з 6-ма очками очолило турнірну таблицю УПЛ.

Динамо перестріляло Оболонь в дербі – історичний Ярмоленко, 6 голів, 2 скасовані, спека VAR, шоу Черненка і Буяльського