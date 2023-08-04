Динамо в рамках 2-го туру УПЛ зустрічалось з Оболонню. Підопічні Мірчі Луческу вийшли вперед в середині першого тайму – рахунок відкрив Владислав Ванат. На 30-й хвилині Віталій Буяльський заробив для своєї команди пенальті, який взявся виконувати Андрій Ярмоленко.

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Капітан збірної України легко переграв Назарія Федорівського з позначки і записав до свого доробку ювілейний 100-ий гол в УПЛ. Це його перший м'яч після камбеку у чемпіонат України.

Нагадаємо, Ярмоленко перейшов у Динамо у 2006-му (з чернігівської Десни) і перебував у структурі київського клубу до 2017 року. У червні 2023-го він повернувся до табору "біло-синіх" після виступів за дортмундську Борусію, Вест Хем та Аль-Айн.

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