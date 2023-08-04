"Динамо не так сладко сегодня было. Ребята доказали своей игрой, что с нами стоит считаться в этой УПЛ.

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Не хочу комментировать некоторых деятелей, здесь без мата не обойтись. Играть, забить 3 гола, красная карточка, 2 пенальти в нашу сторону. Можно сказать, играли в казино, а Динамо какой-то блэкджек выпал. Хотя бы эти моменты. Я присматривался – в первом тайме на Морозе пенальти, его толкают – молчание, ничего, никакого VAR. Из этих моментов и складывается вся картинка матча – там засчитай, там нет.

Но так получается, что почему-то... Наверное бренд Динамо, может где-то помогают. Не хочу перекладывать ответственность за поражение на людей в желтом. Я ребятами доволен. Горжусь, что у нас такая команда", – сказал Иващенко в послематчевом комментарии.

Напомним, Динамо после победы над Оболонью с 6-ю очками возглавило турнирную таблицу УПЛ.

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