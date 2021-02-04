"Схоже, після перемоги над Тоттенхемом до них повернулася ця зухвалість, вони виглядали більш впевнено. Але минула ніч була дійсно дуже дивною. Вони грали наче збіговисько незнайомців, чесно кажучи, вони не створили багато моментів, що для них найбільш незвично. Результат став великим сюрпризом. Ми знали, що Брайтон ускладнить задачу, тому що вони в хорошій формі, але це був дуже дивний результат.

Історичне фіаско Ліверпуля у відеоогляді матчу проти Брайтона – 0:1

Такий підсумок для Клоппа найгірший. Було зрозуміло, як вони програли Бернлі, це був певний нефарт. Але виграти два складні матчі на виїзді проти Тоттенхема і Вест Хема, а потім програти вдома Брайтону? Це вау. Мабуть, пора повертатися на базу і починати заново, Клоппу слід все добряче обдумати", – цитує Лоуренсона Metro.

Додамо, що Ліверпуль розташувався на четвертій сходинці АПЛ, відстаючи від лідера, Манчестер Сіті, на сім очок.

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