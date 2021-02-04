В рамках 22-го туру АПЛ перемоги здобули Лестер, Евертон та Брайтон. Звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2020/21, 22-й тур

Фулхем – Лестер – 0:2

Голи: Іхеаначо, 17, Джастін, 44

Лідс – Евертон – 1:2

Голи: Рафінья, 48 – Сігурдссон, 9, Калверт-Льюїн, 41

Ліверпуль – Брайтон – 0:1

Гол: Альзате, 56

Лестер на виїзді зустрічався із Фулхемом. На 17-й хвилині гості вийшли уперед – Іхеаначо головою замкнув ювелірний навіс Меддісона у штрафний майданчик. Під завісу тайму "дачники" майже зрівняли рахунок після розіграшу кутового, але суперника врятував голкіпер. Розлючені "лиси"одразу пішли в атаку і ще до перерви їхню перевагу збільшив Джастін – 0:2.

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У другій половині зустрічі господарі відчайдушно намагались зменшити відставання, але в атаці нічого не виходило. "Лиси" більше оборонялись та особливо не ризикували, граючи на утримання результату. Зрештою, відквитати хоча б один гол "дачники" не змогли. Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Лестера.

Лідс у рідних стінах приймав Евертон. Ще у першому таймі "іриски" оформили собі комфортну перевагу у рахунку. На 9-й відзначився Сігурдссон, а під завісу тайму ще один поклав Калверт-Льюїн. Підопічні Марсело Б'єлси мали кілька моментів, однак реалізувати їх не змогли.

Одразу після перерви Бемфорд виграв у захисника боротьбу за м'яч і віддав під удар Рафіньї, який в дотик пробив у дальній кут – 1:2. Це надихнуло господарів і до кінця матчу вони відчайдушно атакували, намагаючись вирвати хоча б нічию, однак більше забити не змогли. У підсумку – перемога Евертона – 1:2.

Брайтон завітав у гості до Ліверпуля. Перша половина зустрічі була досить нудною – команди обмінялись кількома ударами, однак без особливої гостроти. Суперники пішли на перерву із нульовим рахунком.

На 56-й хвилині "чайки" вийшли уперед завдяки зусиллям Альзате та Троссара. Мерсисайдці одразу захопили контроль над м'ячем та пішли в атаку, однак забити ніяк не вдавалось. У середині тайму Юрген Клопп кинув у бій свіжі сили, але й це не змінило хід поєдинку. Брайтон святкує мінімальну перемогу.

В результаті цієї поразки "скаузери" пропустили на третю сходинку Лестер та тепер відстають від "лисів" на два залікові бали.

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