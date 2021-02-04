Перша 45-хвилинка не подарувала багато гострих моментів – були лише поодинокі атаки. По перерві команди активізувались, і забив Брайтон. Після передачі з флангу Альзате підставив ногу і круглий залетів у ворота. Ліверпуль одразу ж почав нагнітати, але забити не зміг.

Ліверпуль сенсаційно поступився Брайтону та пропустив Лестер у топ-3 АПЛ

0:1 – мерсисайдці програли Брайтону в АПЛ вдома вперше з 1982 року. Підопічні Клоппа пропустили вперед Лестер і розташувались на 4 сходинці з 40 пунктами. "Чайки" завдяки перемозі піднялись на 15 місце, маючи у своєму активі 24 залікові бали.