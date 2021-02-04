"Похоже, после победы над Тоттенхэмом к ним вернулась эта дерзость, они выглядели более уверенно. Но прошлая ночь была действительно очень странной. Они играли как сборище незнакомцев, честно говоря, они не создали много моментов, что для них наиболее необычно. Результат стал большим сюрпризом. Мы знали, что Брайтон усложнит задачу, потому что они в хорошей форме, но это был очень странный результат.

Историческое фиаско Ливерпуля в видеообзоре матча против Брайтона – 0:1

Такой итог для Клоппа худший. Было понятно, как они проиграли Бернли, это был определенный нефарт. Но выиграть два сложных матча на выезде против Тоттенхэма и Вест Хэма, а затем проиграть дома Брайтону? Это вау. Пожалуй, пора возвращаться на базу и начинать заново, Клоппу следует все хорошенько обдумать", – цитирует Лоуренсона Metro.

Добавим, что Ливерпуль расположился на четвертой строчке АПЛ, отставая от лидера, Манчестер Сити, на семь очков.

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