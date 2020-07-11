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"Готуй сани влітку": Холанд продемонстрував свій брутальний відпочинок на батьківщині

20:22 - Читать на русском
"Готуй сани влітку": Холанд продемонстрував свій брутальний відпочинок на батьківщині
Ерлінг Холанд / Sky Sports

Форвард дортмундської Борусії Ерлінг Холанд цікавим способом набирається сил перед новим сезоном німецької Бундесліги в рідній Норвегії.

Юний бомбардир поділився світлиною з "відпочинку" в своєму Instagram.

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Холанд вирішив доповнити неймовірно мальовничий пейзаж Норвегії нотками власної брутальності. На фото він позує посеред ріки із бензопилою і, вочевидь, збирається розпиляти впале дерево. "Зима наближається – нарубаймо дрів", – додав короткий опис нападник.

До слова, в сезоні 2019/20 Ерлінг Холанд провів 40 матчів у всіх турнірах, у яких забив 44 м'ячі. Першу частину сезону 19-річний форвард провів у складі австрійського Зальцбурга.

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?

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Теги
Норвегія Норвегія Німеччина футбольні курйози Ерлінг Ерлінг Холанд Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд
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