"Готуй сани влітку": Холанд продемонстрував свій брутальний відпочинок на батьківщині

Форвард дортмундської Борусії Ерлінг Холанд цікавим способом набирається сил перед новим сезоном німецької Бундесліги в рідній Норвегії.

Юний бомбардир поділився світлиною з "відпочинку" в своєму Instagram.

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Холанд вирішив доповнити неймовірно мальовничий пейзаж Норвегії нотками власної брутальності. На фото він позує посеред ріки із бензопилою і, вочевидь, збирається розпиляти впале дерево. "Зима наближається – нарубаймо дрів", – додав короткий опис нападник.

До слова, в сезоні 2019/20 Ерлінг Холанд провів 40 матчів у всіх турнірах, у яких забив 44 м'ячі. Першу частину сезону 19-річний форвард провів у складі австрійського Зальцбурга.

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