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"Готовь сани летом": Холанд продемонстрировал свой брутальный отдых на родине

20:22 - Читати українською
"Готовь сани летом": Холанд продемонстрировал свой брутальный отдых на родине
Эрлинг Холанд / Sky Sports

Форвард дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд интересным способом набирается сил перед новым сезоном немецкой Бундеслиги в родной Норвегии.

Юный бомбардир поделился фотографией с "отдыха" в своем Instagram.

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Холанд решил дополнить невероятно живописный пейзаж Норвегии нотками собственной брутальности. На фото он позирует посреди реки с бензопилой и, очевидно, собирается распилить упавшее дерево. "Зима приближается – нарубаем дров", – добавил краткое описание нападающий.

К слову, в сезоне 2019/20 Эрлинг Холанд провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 44 мяча. Первую часть сезона 19-летний форвард провел в составе австрийского Зальцбурга.

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Норвегия Норвегия Германия футбольные курьёзы Эрлинг Эрлинг Холанд Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
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