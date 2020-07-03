Холанд змінив ігровий номер – Борусія Д пішла назустріч обуреним вболівальникам

Форвард Борусії Д Ерлінг Холанд вирішив, що не солідно виступати під 17-м номером одному з найкращих гравців клубу.

Наступного сезону на спині Ерлінга Холанда відображатиметься цифра 9 замість 17, повідомляє офіційний сайт "джмелів".

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Фанати, які придбали екіпірування 19-річного таланта ще з 17 номером, обурились, тому дортмундці запропонували їм безкоштовно обміняти футболку на нову.

Також свої номери вирішили змінити захисник Дан-Аксель Загаду з 2 на 5, а також його колега за амплуа Матеу Морей – з 22 на 2.

Нагадаємо, дортмундці придбали Ерлінга взимку за 20 млн євро. У нинішньому сезоні Бундесліги Холанд провів 15 матчів, в яких відзначився 13-ма голами та трьома асистами.

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