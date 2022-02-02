Чемпіон WBA, WBO, IBF і IBO працює разом з іншими гравцями житомирського клубу, готуючись до товариського Winter Cup.

Металіст, Чорноморець, Верес або команда Усика зароблять на зборах – канал "Футбол" розкрив призовий фонд свого турніру

"Для нас приємно, що такий великий спортсмен буде у нас у команді. Він працює, слухає підказки тренера та хлопців. Мені здається, що він великий професіонал, дуже здоровий та витривалий. Усик працюватиме, а ми намагатимемося віддавати йому такі передачі, щоб він їх не втрачав", – заявив Калітвінцев у коментарі клубному YouTube-каналу.

Побачити Усика у "бойових умовах" можна вже завтра – о 19:00 Полісся та Верес розпочнуть перший розіграш Winter Cup.

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