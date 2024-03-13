"12/03/2024. Черговий терористичний акт проти України. Цього разу проти рідного Кривого Рогу та його мешканців. Влучання у багатоповерхові будинки. Є загиблі та десятки поранених… Як поживаєте, ФІФА та УЄФА? Ми запрошуємо вас в Україну і Кривий Ріг зокрема. Хочемо вам дещо показати.

Кривбас – Оболонь – 1:0 – відео гола та огляд матчу УПЛ

Здавалося, що ненавидіти ще більше неможливо, але ні… горіти вам у пеклі, кляті виродки! Зло має бути покарано! Віримо в ЗСУ!", – зазначив Кривбас у своєму офіційному Telegram-каналі, супроводивши цей допис тегом #русніп*зда.

Станом на ніч із вівторка на середу відомо, що від цього терористичного удару Росії загинули три людини. Ще понад 30 людей було поранено.

Кривбас вирвав перемогу над Оболонню – блискавичний гол після завершення тривоги дозволив наздогнати Шахтар на вершині