Кривбас – Оболонь – 1:0 – відео гола та огляд матчу УПЛ
22:14 - Читать на русском
Кривбас втримав перемогу над Оболонню в матчі 20-го туру УПЛ. Дивіться відео гола та огляд поєдинку Кривбас – Оболонь на "Футбол 24".
Кривбас виглядав активніше в першому таймі, але Сосі забракло точності, а Прінс Аду мав аж дві нагоди, однак до перерви голів не було.
Кривбас вирвав перемогу над Оболонню – блискавичний гол після завершення тривоги дозволив наздогнати Шахтар на вершині
На старті другого тайму сталась вимушена пауза через повітряну тривогу. Після відновлення гри Кривбас повів у рахунку – Кузик забив після класної передачі Бандейри. Оболонь створила кілька моментів, аби відігратись, але криворіжці втримали переможний рахунок.
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