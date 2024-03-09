Кривбас втримав перемогу над Оболонню в матчі 20-го туру УПЛ. Дивіться відео гола та огляд поєдинку Кривбас – Оболонь на "Футбол 24".

Кривбас виглядав активніше в першому таймі, але Сосі забракло точності, а Прінс Аду мав аж дві нагоди, однак до перерви голів не було.

Кривбас вирвав перемогу над Оболонню – блискавичний гол після завершення тривоги дозволив наздогнати Шахтар на вершині

На старті другого тайму сталась вимушена пауза через повітряну тривогу. Після відновлення гри Кривбас повів у рахунку – Кузик забив після класної передачі Бандейри. Оболонь створила кілька моментів, аби відігратись, але криворіжці втримали переможний рахунок.