"12/03/2024. Очередной террористический акт против Украины. На этот раз против родного Кривого Рога и его жителей. Попадание в многоэтажные дома. Есть погибшие и десятки раненых... Как поживаете, ФИФА и УЕФА? Мы приглашаем вас в Украину и Кривой Рог в частности. Хотим вам кое-что показать.

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Казалось, что ненавидеть еще сильнее невозможно, но нет... Гореть вам в аду, проклятые ублюдки! Зло должно быть наказано! Верим в ВСУ!", – отметил Кривбасс в своём официальном Telegram-канале, сопроводив данный пост тэгом #русніп*зда.

По состоянию на ночь со вторника на среду известно, что от этого террористического удара России погибли три человека. Ещё более 30 людей были ранены.

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