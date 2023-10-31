Підопічні Володимира Пятенка нарешті здобули перши три очки у групі Ліги націй, здолавши гречанок (1:0). Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Жіночий футбол, Ліга націй, 4-й тур дивізіону В

Група 3

Україна – Греція – 1:0

Гол: Апанащенко, 32

Збірна України продовжила жахіття в жіночій Лізі націй – поразка від аутсайдера, нуль очок і місце на дні таблиці

Жіноча збірна України жахливо стартувала у дивізіоні В Ліги націй, зазнавши трьох поразок на старті – з Сербією (1:2), Польщею (1:2) та Грецією (1:2). У черговому матчі знову довелося зустрітися з гречанками, і вболівальники сподівались на реванш. Номінально домашній поєдинок українки проводили на острові Крит, в Іракліоні, на стадіоні Теодорос Вардіноянніс.

Вже на 9-й хвилині Греція мала хороший шанс забити: Конгулі втекла від нашої захисниці правим флангом і небезпечно прострілювала в район одинадцятиметрової позначки – Келюшик встигла на перехоплення і у падіння забрала м'яч. За трохи гречанки повторили схожу комбінацію, але вже на іншому фланзі – і знову голкіпер Кривбаса була першою. Українки відповіли ударом з гострого кута від Вікторії Гірин – неточно.

"Синьо-жовті" витримали стартовий натиск і вирівняли гру. На 16-й хвилині воротарка Греції ледь не привезла гол у свої ворота, коли під тиском Гірин намагалась швидко вибити м'яч. Сфера влучила у спину українки і пролетіла над воротами.

В середині тайму півзахисниця Лаціо Елені Какамбукі вийшла сам на сам і намагалась перекинути через Келюшик – українка у стрибку перевела на кутовий. Апанащенко відповіла з меж штрафного ударом у ближній кут – Зої Насі контролювала свої ворота.

В середині тайму гречанки двічі вимагали пенальті за буцім-то гру рукою українок, але свисток арбітрині мовчав. Нападниця Брайтона Саррі прорвалась лівим флангом на побачення з Келюшик, але пробила впритирку зі стійкою. У відповідь Гірин перестрибнула суперницю в штрафному гречанок і головою намагалась перекинути сферу через кіпера – удар вийшов не сильним.

На 30-й хвилині Апанащенко заробила стандарт поблизу штрафного, який взялась виконувати Петрик. З її бездоганним і потужним ударом під ближню стійку, який оминув стінку, впоралась Насі, відбивши м'яч перед собою, але Апанащенко була першою на добиванні – 1:0. Наприкінці тайму Кравчук стріляла з гострого кута – не вистачило геометрії. Вже у доданий час Конгулі ледь не вибігла на побачення з Келюшик – Дарія вчасно вийшла на перехоплення.

Одразу по перерві Марку стріляла по воротах українок – повз ліву стійку. Згодом Саррі зі штрафного пробивала у дальню дев'ятку – нашим відверто пощастило. На 60-й хвилині Андрухів увірвалась у воротарський суперника лівим флангом і вже замахнулась пробити, але захисниця встигла вибити на кутовий. За трохи Андрухів знову змарнувала хорошу нагоду подвоїти, коли після розіграшу кутового не влучила по м'ячу після навісу. Українки продовжили тиснути – і вже у Корсун зрізається м'яч з ноги, коли вона намагалась замкнути на дальній стійці.

На 74-й хвилині Апанащенко знайшла у штрафному Глущенко і та била фактично у порожні ворота з близької відстані. Якимось дивом м'яч пролетів повз праву стійку! Гречанки намагались врятувати нічию, але наші дівчата вистояли і здобули дебютну перемогу в турнірі.

Звитяга дозволила Україні обійти Грецію у турнірній таблиці і з трьома очками піднятись на третю сходинку.

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