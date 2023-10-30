Нагорода підкорилася Бонматі завдяки перемозі в жіночій Лізі чемпіонів у складі Барселони і в чемпіонаті світу у складі збірної Іспанії. Айтана була визнана найкращою гравчинею турніру. Для цього їй вистачило 8 матчів і 3 м'ячів за збірну.

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"2023-й – неймовірний рік для мене, вершиною якого стала перемога в цій індивідуальній нагороді. Це стало можливим завдяки національній збірній Іспанії та Барселоні", – зазначила Бонматі.

Контракт Бонматі з "блаугранас" розрахований до літа 2025 року. У складі каталонської команди Айтана зіграла 235 матчів і забила 80 м'ячів.