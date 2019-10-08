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Головний тренер Вальядоліда Гонсалес прокоментував роль Луніна у команді – цинізм наставника зашкалює

22:39 327 Читать на русском
Головний тренер Вальядоліда Гонсалес прокоментував роль Луніна у команді – цинізм наставника зашкалює
Андрій Лунін / Фото з відкритих джерел

Головний тренер іспанського Вальядоліда Серхіо Гонсалес розповів про ситуацію з ігровою практикою українського голкіпера Андрія Луніна.

"У Луніна була можливість перейти до нас, але у нього також були і інші варіанти. При цьому ми були відверті з ним і клубом. Ми попереджали, що позиція першого номера в клубі апріорі належить Жорді Масіпу, тому що він блискуче проявив себе.

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При цьому Лунін, безумовно, воротар з великим майбутнім, якщо він зважився приїхати сюди і боротися за потрапляння до складу, не маючи жодних гарантій. Але у Масіпа є перевага, тому що ми його добре знаємо.

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У Луніна багато сильних якостей. На тренуваннях він виглядає дуже добре. Але в підсумку нам потрібно визначитися. Ми були відверті з ним і з Реалом, але він хотів випробувати себе, не боявся конкуренції. І ми раді що у нас є воротар, який страхує нас на випадок, якщо Жорді втратить форму", – цитує тренера Вальядоліда видання Pucela Fichajes.

Нагадаємо, Лунін приєднався до Вальядоліда на правах оренди минулого літа, але ще не дебютував у складі команди.

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Серхіо Гонсалес Серхіо Гонсалес Андрій Лунін Андрій Лунін Жорді Масіп Жорді Масіп Вальядолід Вальядолід Іспанія
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