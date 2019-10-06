Хетафе здолав Реал Сосьєдад, Атлетіко розписав нічию з Вальядолідом: 8-й тур Прімери, матчі неділі

У неділю в рамках 8-го туру Прімери відбулось кілька поєдинків. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2019/20, 8-й тур

Мальорка – Еспаньйол – 2:0

Голи: Будімір, 37, Севілья, 73

Сельта – Атлетік – 1:0

Голи: Аспас, 74

Вальядолід – Атлетіко – 0:0

Нереалізований пенальті: Рамірес, 36 (Вальядолід)

Реал Сосьєдад – Хетафе – 1:2

Голи: Меріно, 5 – Мата, 69, Максімовіч, 89

Вилучення: Льоренте, 53 (РС, друга жовта картка)

У першому матчі неділі 8-го туру Прімери Мальорка приймала Еспаньйол. Острів'яни відкрили рахунок наприкінці першого тайму – затяжна позиційна атака господарів закінчилась прострілом Састре вздовж воріт, яку незначним дотиком замкнув Будімір. По перерві гості більше володіли м'ячем, однак Мальорка виглядала значно гостріше, тож не дивно, що господарі зуміли подвоїти власну перевагу – Севілья зіграв на добиванні та класно поцілив у кут з лінії штрафного. Більше рахунок у матчі не змінювався; упевнена перемога Мальорки 2:0.

У іншому матчі Сельта вдома приймала Атлетік. 18-а команда Прімери, здавалося, не мала багато шансів, аби зачіпитися за очки у протистоянні з міцним Атлетіком, однак суха нічия після першого тайму вселяла надії господарям. А по перерві Сельта й зовсім вийшла уперед завдяки голу Аспаса з передачі Санті Міни. Натомість Атлетік не зміг нічим відповісти – 1:0 у підсумку.

Вальядолід на власному полі пригальмував чемпіонські амбіції Атлетіко, залививши свої ворота недоторканими. Більше того, господарі могли б святкувати перемогу, якби Сандро Рамірес у першому таймі спромігся реалізувати пенальті – м’яч після його удару пролетів значно вище воріт. Мадридський клуб мав кілька непоганих можливостей аби вирвати перемогу у матчі, але сьогодні був не їхній день. Тож у підсумку безгольова нічия 0:0.

Реал Сосьєдад забив Хетафе вже на п’ятій хвилині: Мікель Меріно головою замкнув передачу Крістіана Порту. "Біло-голубі" до перерви мали ще кілька небезпечних моментів і навіть забили, але арбітр скасував взяття воріт через офсайд. Одразу після перерви Дієго Льоренте побачив перед собою другу жовту картку і залишив господарів у меншості. Гостям вдалось втілити кількісну перевагу у забитий м’яч – на 69-й хвилині відзначився Хайме Мата. А під завісу поєдинку Неманья Максімовіч влучним пострілом поставив жирну крапку у матчі, принісши Хетафе перемогу.

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