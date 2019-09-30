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Лунін хоче покинути Вальядолід, якщо не отримуватиме ігрову практику, – Don Balon

18:06 691 Читать на русском
Лунін хоче покинути Вальядолід, якщо не отримуватиме ігрову практику, – Don Balon
Андрій Лунін / фото: ФК Вальядолід

Голкіпер Вальядоліда Андрій Лунін, права на якого належать мадридському Реалу, роздумує над іншими варіантами продовження кар'єри.

Президент Реала Флорентіно Перес шукає варіанти для вирішення проблеми із нестачею ігрової практики Андрія Луніна у Вальядоліді, інформує Don Balon.

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За інформацією видання, якщо Лунін і далі не отримуватиме ігрового часу, Реал хоче домовитися із Вальядолідом про припинення оренди гравця, щоб перевести його в першу команду або відправити в оренду в клуб Сегунди для отримання практики.

Нагадаємо, Лунін приєднався до Вальядоліда на правах оренди минулого літа, але ще не дебютував у складі команди.

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