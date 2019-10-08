Главный тренер Вальядолида Гонсалес прокомментировал роль Лунина в команде – цинизм наставника зашкаливает

Главный тренер испанского Вальядолида Серхио Гонсалес рассказал о ситуации с игровой практикой украинского голкипера Андрея Лунина.

"У Лунина была возможность перейти к нам, но у него также были и другие варианты. При этом мы были откровенны с ним и клубом. Мы предупреждали, что позиция первого номера в клубе априори принадлежит Жорди Масипу, потому что он блестяще проявил себя.

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При этом Лунин, безусловно, вратарь с большим будущим, если он решился приехать сюда и бороться за попадание в состав, не имея никаких гарантий. Но у Масипа есть преимущество, потому что мы его хорошо знаем.

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У Лунина много сильных качеств. На тренировках он выглядит очень хорошо. Но в итоге нам нужно определиться. Мы были откровенны с ним и с Реалом, но он хотел испытать себя, не боялся конкуренции. И мы рады что у нас есть вратарь, который страхует нас на случай, если Жорди потеряет форму", – цитирует тренера Вальядолида издание Pucela Fichajes.

Напомним, Лунин присоединился к Вальядолиду на правах аренды прошлым летом, но еще не дебютировал в составе команды.

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