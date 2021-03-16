Верховний суд Хорватії залишив у силі вироки муніципального суду Осієка щодо братів Мамічів і Даміра Врбановіча, повідомляє Vecernji List.

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Головний тренер Динамо Зоран Маміч отримав 4 роки та 8 місяців в'язниці за розкрадання у великих розмірах. Його брат Здравко покараний ще жорсткіше – 6,5 років за крадіжку 15 млн євро. Він обіймав посади голови відділу кадрів загребського Динамо та віце-президента Федерації футболу Хорватії. Колишній директор загребського клубу Дамір Врбановіч засуджений до 3 років.

Після оголошення рішень суду Зоран Маміч подав у відставку з посади головного тренера та спортивного директора Динамо. Обидві ролі надалі виконуватиме Дамір Кржнар. Чинні чемпіони Хорватії наразі утримують лідерство у домашній першості, а на стадії 1/8 Ліги Європи перетнулися з Тоттенхемом – "шпори" виграли домашній матч з рахунком 2:0.

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