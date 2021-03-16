Верховный суд Хорватии оставил в силе приговоры муниципального суда Осиека по братьям Мамичам и Дамире Врбановиче, сообщает Vecernji List.

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Главный тренер Динамо Зоран Мамич получил 4 года и 8 месяцев тюрьмы за хищение в крупных размерах. Его брат Здравко наказан еще жестче – 6,5 лет за кражу 15 млн евро. Он занимал должности главы отдела кадров загребского Динамо и вице-президента Федерации футбола Хорватии. Бывший директор загребского клуба Дамир Врбанович приговорен к 3 годам.

После объявления решений суда Зоран Мамич подал в отставку с поста главного тренера и спортивного директора Динамо. Обе роли в дальнейшем будет выполнять Дамир Кржнар. Действующие чемпионы Хорватии пока удерживают лидерство в домашнем первенстве, а на стадии 1/8 Лиги Европы пересеклись с Тоттенхэмом – "шпоры" выиграли домашний матч со счетом 2:0.

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