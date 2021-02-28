Екс-футболіст напередодні збив 57-річного чоловіка. Він помер на місці ДТП. Це зафіксували медики і поліція у протоколах, повідомляє ESPN.

Екс-захисник Динамо збив людину – футболіста звинувачують у втечі з місця ДТП

Кавальєро звинувачують у ненавмисному вбивстві в результаті автокатастрофи. Пабло затримали одразу після інциденту, провели допит та відпустили. Наразі розпочались слідчі дії та відкрито кримінальне провадження.

Зауважимо, Пабло Кавальєро працює у структурі Велес Сарсфілд. За свою футбольну кар'єру голкіпер пограв у іспанських, аргентинських та уругвайському клубах. Також він має у своєму активі 27 поєдинків у футболці національної збірної Аргентини.

Мортира з Руфіно: його удари рвали сітки і ламали голкіперам руки – перша зірка Аргентини та трансферний рекорд