Рубен Аморім ще не встиг насолодитися компліментами за фантастичну роботу зі Спортінгом, як влип у скандальну ситуацію. Талановитий тренер може потрапити за ґрати.

У Португалії три історичні гранди: Порту, Бенфіка та Спортінг. Однак "зелено-білі" у ХХІ столітті тотально програють конкуренцію. Останнє чемпіонство Спортінга датоване 2002-м роком. Порту відтоді 11 разів брав титул, Бенфіка – 7.

Бенфіка програла Порту минулий чемпіонат і зважилася на революцію. "Орли" влітку підірвали трансферний ринок на 100 мільйонів – прийшли Евертон, Отаменді, Вертонген, Вальдшмідт, Нуньєс, Тодібо, а ліпити команду мав Жорже Жезуш. Поки що Бенфіка провалюється (не вийшла в ЛЧ, вилетіла з ЛЄ, йде четвертою в лізі), а справжню революцію творить "зелений" Лісабон.

Прімейру рве Спортінг. "Леви" лідирують у чемпіонаті з 10-очковим відривом, не зазнавши жодної поразки. І це після втрати Бруну Фернандеша! Оборона вражає надійністю – 11 пропущених за 22 тури. Повертається до життя Жоау Маріу, Педру Гонсалвеш лідирує в бомбардирських перегонах ліги, за 18-річного лівого крайка Нуну Мендеша в Європі вже готують 25 мільйонів.

Хто творець цього дива? 36-річний коуч Рубен Аморім. Він нещодавно завершив ігрову кар'єру і почав тренувати. За кілька місяців Аморім видав грандіозний прогрес. У вересні 2019-го очолив резерв Браги, у грудні того ж року перейшов в головну команду, а в березні 2020-го Спортінг викупив його у Браги за 10 мільйонів євро.

Рубен Аморім став третім найдорожчим тренером світу після Андре Віллаш-Боаша (за 15 млн переходив з Порту в Челсі) та Брендана Роджерса (за 10,5 млн з Селтіка в Лестер). Неймовірний факт, якщо врахувати, що Аморім на той момент відпрацював з Брагою лише 13 матчів! Минулого тижня Спортінг підписав з Рубеном новий контракт з сумою відступних у 30 млн євро.

Однак сьогодні, 8 березня, прогримів скандал. Комітет інструкторів Португальської професіональної ліги звинувачує Спортінг і Аморіма в шахрайстві та загрожує тренеру позбавленням волі від одного до шести років.

Річ у тім, що на момент укладення першого контракту між сторонами в березні 2020-го Рубен не мав необхідної кваліфікації, щоб очолити команду Прімейри. Спортінг нібито викрутився з ситуації і підписав його в статусі асистента, хоча Аморім повністю виконував функції головного тренера. Формальність зберігалася лише на папері.

Спортінг випустив заяву з обуренням, де називає цей інцидент "одним з найбільш жалюгідних і сюрреалістичних в історії португальського футболу". Клуб апелює до того, що історія знає десятки подібних ситуацій.

До самого Аморіма чомусь не було жодних претензій, коли він в аналогічному статусі перед тим керував Брагою. Спортінг підозрює, що звинувачення пов'язане з успіхами команди. Керівництво "левів" повністю підтримує тренера та готове захищати його від ув'язнення.

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