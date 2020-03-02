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Головний скаут Шахтаря пояснив, чому "гірники" не відпустили двох талантів у топ-клуби Європи

18:50 937 Читать на русском
Головний скаут Шахтаря пояснив, чому "гірники" не відпустили двох талантів у топ-клуби Європи
Додо і Тете / Сайт Шахтаря

Голова скаутської служби Шахтаря Жозе Боту поділився головними принципами клубу в стратегії купівлі та продажу футболістів.

"Шахтарю набагато легше запрошувати бразильських футболістів, ніж, скажімо, португальців або іспанців. У Бразилії "гірники", без сумніву, топ-клуб. У ньому мріє грати кожен, адже бачать приклад, як їхні співвітчизники приїжджали до України, а потім переходили до Челсі, Баварії.

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Ми привели в клуб Тете, Додо, Маркоса Антоніо, Фернандо, Сіпріано. Це – майбутнє Шахтаря, а згодом і європейських грандів. Я не стану говорити про Баварію і Додо чи Манчестер Сіті і Тете. Повірте, за короткий період цих гравців у Шахтарі до нас надходили пропозиції від великих клубів. Але ще не час їх відпускати, адже вони не розкрили і половини свого потенціалу", – підсумував Боту в коментарі ВеликомуФутболу.

Нагадаємо, Шахтар підписав Тете у 2019-му з Греміо, а Додо переїхав до України на рік раніше з Корітіби.

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Теги
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