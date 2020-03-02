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Главный скаут Шахтера объяснил, почему "горняки" не отпустили двоих талантов в топ-клубы Европы

18:50 289 Читати українською
Главный скаут Шахтера объяснил, почему "горняки" не отпустили двоих талантов в топ-клубы Европы
Додо и Тете / Сайт Шахтера

Председатель скаутской службы Шахтера Жозе Боту поделился главными принципами клуба в стратегии покупки и продажи футболистов.

"Шахтеру гораздо легче приглашать бразильских футболистов, чем, скажем, португальцев или испанцев. В Бразилии "горняки", несомненно, топ-клуб. В нем мечтает играть каждый, ведь видят пример, как их соотечественники приезжали в Украину, а затем переходили в Челси, Баварию.

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Мы привели в клуб Тете, Додо, Маркоса Антонио, Фернандо, Сиприано. Это – будущее Шахтера, а затем и европейских грандов. Я не стану говорить о Баварии и Додо или Манчестер Сити и Тете. Поверьте, за короткий период этих игроков в Шахтере к нам поступали предложения от больших клубов. Но еще не время их отпускать, ведь они не раскрыли и половины своего потенциала", – подытожил Боту в комментарии Великому Футболу.

Напомним, Шахтер подписал Тете в 2019-м тз Гремио, а Додо переехал в Украину на год раньше из Коритибы.

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