Наставник Лівого берега Віталій Первак прокоментував поразку від Карпат (0:1) у матчі 4-го туру Чемпіонської групи Першої ліги.

"Поєдинок за напругою відповідав рівню УПЛ. Була важка боротьба за ініціативу, й за таких обставин долю протистояння міг вирішити один влучний удар.

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Львів'яни своїм шансом скористалися, ми – ні. Вважаю, що футболістів Карпат уже можна привітати з завоюванням першого місця.

Лівий берег продовжуватиме суперечку з Інгульцем за другу пряму путівку до класу найсильніших. Кожен з наступних матчів буде наче фінальний", – цитує Первака Sport.ua.

Нагадаємо, наразі Лівий берег йде у турнірній таблиці Чемпіонської групи Першої ліги третім, маючи у своєму доробку 45 очок. Від Інгульця кияни відстають на 1 бал.

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