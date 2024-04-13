Наставник Левого берега Виталий Первак прокомментировал поражение от Карпат (0:1) в матче 4-го тура Чемпионской группы Первой лиги.

"Поединок по напряжению соответствовал уровню УПЛ. Была тяжелая борьба за инициативу, и при таких обстоятельствах судьбу противостояния мог решить один точный удар.

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Львовяне своим шансом воспользовались, мы – нет. Считаю, что футболистов Карпат уже можно поздравить с завоеванием первого места.

Левый берег будет продолжать спор с Ингульцом за вторую прямую путевку в класс сильнейших. Каждый из следующих матчей будет как финальный", – цитирует Первака Sport.ua.

Напомним, сейчас Левый берег идет в турнирной таблице Чемпионской группы Первой лиги третьим, имея в своем активе 45 очков. От Ингульца киевляне отстают на 1 балл.

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